Попов про Хачеріді: було страшно до нього підійти

Максим Іншаков Футбол 23:16, 10.11.2020

Футболіст київського "Динамо" Денис Попов згадав, як багато років тому зустрівся в академії "Динамо" з Євгеном Хачеріді.

За словами Попова, він боявся підійти до титулованого динамівцю за автографом.

"Я пам'ятаю якось проходив по базі. Ми були в академії. І мені навіть було страшно до нього підійти, фотку підійти з ним зробити. Я боявся, що раптом там відмовить або ще щось. Ніяково себе почував. Але він нормальний хлопець, погодився. Зробили фото. Воно у мене до цих пір є", – заявив Денис в ефірі Youtube-каналу Football Hub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Попов став 13-м гравцем "Динамо", який заразився коронавірусом. Футболіст не зможе допомогти збірній України в листопадових іграх і вже відбув на самоізоляцію.

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