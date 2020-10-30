Поперечина і два сейви на лінії воріт: у чемпіонаті України трапився курйоз. Відео

У матчі Другої ліги України між "Ужгородом" і "Карпатами" з Галича трапився неймовірно курйозний момент, після якого м'яч дивом не опинився у воротах гостей.

На 35-й хвилині команда із Закарпатської області виконувала штрафний. Після подачі з флангу один із футболістів господарів пробив головою, але влучив у поперечину. На добиванні намагалися зіграти два його одноклубники, однак обидва їхніх удари було відбито гравцями "Карпат".

Після цього гостям вдалося забити три голи у ворота "Ужгорода" і здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0. Цей успіх дав змогу команді з Галича випередити господарів у турнірній таблиці та вийти на друге місце із 17 очками. Зазначимо, що в активі в закарпатського клубу 16 пунктів і матч у запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в матчі львівських "Карпат" трапився курйозний епізод, який також незрозумілим чином не завершився голом.