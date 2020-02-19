"Попалився": Марадону спіймали з кокаїном прямо під час матчу

Легендарний у минулому аргентинський футболіст, а нині головний тренер клубу "Хімнасія" Дієго Марадона потрапив у черговий скандал, будучи спійманим за вживанням невідомої речовини.

Дієго Марадона

У мережі було опубліковано відео, на якому видно, як 59-річному Марадоні передають якусь речовину білого кольору прямо під час матчу 20-го туру аргентинської Суперліги, в якому його команда протистояла "Росаріо Сентраль" (0:1). Момент викликав ще більше підозр, оскільки помічники Марадони моментально закрили наставника від теле- і фотокамер, прикидаючись, що вони зайняті важливими справами.

Dice Maradona que ya no se droga más.

🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz - Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Аргентинські вболівальники впевнені, що Марадона вживав кокаїн, хоча в останні роки Дієго запевняв, що більше не вживає.

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Марадона очолив аргентинський клуб "Хімнасія" з Ла-Плати у вересні 2019-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марадону в Аргентині висміяли за новий образ, згадавши його наркотичне минуле.

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