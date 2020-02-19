Головна Новини
19 лютого • оновлено в 03:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Попалився": Марадону спіймали з кокаїном прямо під час матчу

449
Читати матеріал російською

Легендарний у минулому аргентинський футболіст, а нині головний тренер клубу "Хімнасія" Дієго Марадона потрапив у черговий скандал, будучи спійманим за вживанням невідомої речовини.

Дієго Марадона

Дієго Марадона

У мережі було опубліковано відео, на якому видно, як 59-річному Марадоні передають якусь речовину білого кольору прямо під час матчу 20-го туру аргентинської Суперліги, в якому його команда протистояла "Росаріо Сентраль" (0:1). Момент викликав ще більше підозр, оскільки помічники Марадони моментально закрили наставника від теле- і фотокамер, прикидаючись, що вони зайняті важливими справами.

Аргентинські вболівальники впевнені, що Марадона вживав кокаїн, хоча в останні роки Дієго запевняв, що більше не вживає.

Новини
У Мексиці вбили футболіста з команди Марадони

Марадона очолив аргентинський клуб "Хімнасія" з Ла-Плати у вересні 2019-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марадону в Аргентині висміяли за новий образ, згадавши його наркотичне минуле.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Дієго Марадона
Місце
Аргентина Росаріо
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Эдмонтон Ойлерз
VS
Бостон Брюинз
Победа Бостона в основное время
1.95 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Аризона Койотс
Победа Далласа с нулевой форой
1.63 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Сент-Луис Блюз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Сент-Луиса в основное время
1.58 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.79 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Лос-Анджелес Кингз
Победа Лос-Анджелеса с форой в +1,0 шайбы
1.76 Сделать ставку
Кристина Младенович
VS
Каролина Плишкова
Победа Кристины Младенович с форой в +1,5 сета
1.78 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Маркета Вондроушова
Победа Дженнифер Брейди с форой в +1,5 гейма
1.98 Сделать ставку
Педро Мартинес
VS
Пабло Андухар
Победа Пабло Андухара с форой в -3,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Карлос Алькарас
VS
Федерико Кориа
Победа Карлоса Алькараса с форой в +2,0 гейма
1.89 Сделать ставку