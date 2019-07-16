"Попали" з Коноплянкою: клуби узгодили трансфер гравця збірної України

Півзахисник збірної України та "Шальке" Євген Коноплянка все ж оформить трансфер до турецького "Фенербахче".

Як повідомляє Fussballtransfers, сторони нарешті дійшли до спільного знаменника щодо умов переходу.

Євген Коноплянка

Водночас у "Шальке" в грошовому плані сильно втратить, адже отримає лише малу частину від 12 млн євро, які в 2017 році були сплачені "Севільї" за українського футболіста. За інформацією Bild, "Фенербахче" готовий викласти за 29-річного гравця 3 млн євро, і клуб із Гельзенкірхена змушений погодитися на таку суму. Контракт Євгена з новим клубом буде підписаний найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Шальке" "поставили хрест" на Коноплянці.

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