Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Помстимося і переможемо": Зозуля привітав Україну з Днем піхоти

2.9т
Читати матеріал російською

Український футболіст іспанського "Альбасете" Роман Зозуля записав відеопривітання в честь Дня піхоти Збройних сил України.

"Хочу всіх привітати із Днем піхоти. Саме піхота є опорою і кістяком української армії, народної армії. Дякую вам за те, що ви зробили за 6 років і продовжуєте робити з величезним героїзмом і самовіддачею. Гордий бути знайомим зі справжніми воїнами-піхотинцями, гордий дружбою з вами, хлопці. Вічна слава полеглим. Знаю, помстимося і переможемо. Зі святом вас, хлопці. Дякую вам", – сказав Зозуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня Зозуля допоміг Збройним силам України, закупивши тести на коронавірус і захисні маски, які незабаром опиняться в розпорядженні ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше Зозуля купив спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко для міської лікарні Альбасете, але його благородний вчинок не був гiдно оцінений іспанськими вболівальниками, які продовжують називати його нацистом.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Роман Зозуля
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
7
Смішно
30
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Почему этот пи.дар нацист только кукарекает из за границы, а не возьмёт оружие и не пойдёт защищать нэньку от ах.рессора?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Святое дело делают пехотинцы украинской армии - уничтожают кaцaпcкyю мpaзь. Земной поклон защитникам Украины. Смepть репожорной нечисти
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Wick John
Wick John
Levitsky Valery, святое дело делают защитники Донбасса отправляя таких пи.даров как на встречу со степкой бабой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кого ты там победишь? Ваши в 40х пытались победить)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Неман
VS
Рух
Победа Немана с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Славия
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.84 Сделать ставку
Городея
VS
Минск
Инд. тотал Городеи больше 1
1.97 Сделать ставку
Слуцк
VS
Энергетик-БГУ
Обе забьют
1.81 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа ENCE с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Complexity
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Heretics
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
pro100
VS
NaVi
Победа NaVi с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку