"Помстимося і переможемо": Зозуля привітав Україну з Днем піхоти

Український футболіст іспанського "Альбасете" Роман Зозуля записав відеопривітання в честь Дня піхоти Збройних сил України.

"Хочу всіх привітати із Днем піхоти. Саме піхота є опорою і кістяком української армії, народної армії. Дякую вам за те, що ви зробили за 6 років і продовжуєте робити з величезним героїзмом і самовіддачею. Гордий бути знайомим зі справжніми воїнами-піхотинцями, гордий дружбою з вами, хлопці. Вічна слава полеглим. Знаю, помстимося і переможемо. Зі святом вас, хлопці. Дякую вам", – сказав Зозуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня Зозуля допоміг Збройним силам України, закупивши тести на коронавірус і захисні маски, які незабаром опиняться в розпорядженні ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше Зозуля купив спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко для міської лікарні Альбасете, але його благородний вчинок не був гiдно оцінений іспанськими вболівальниками, які продовжують називати його нацистом.

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