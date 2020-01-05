Помста за Євро та запах крові: хто підірве український спорт в 2020-му

Минувший 2019-й видався досить багатим для України на світових спортивних аренах, принісши нам чимало гучних перемог. Але чи буде продовження?

Напевно! Масштабний і емоційний Євро-2020 для футбольної збірної України, такий бажаний "абсолют" для Василя Ломаченка і, звичайно ж, медалі літньої Олімпіади - тут налаштовуємося тільки на краще! OBOZREVATEL робить свої прогнози на успіхи українського спорту в 2020-му і вірить в наших спортсменів.

Україна на Євро-2020

Що, де, коли: збірна України зіграє на чемпіонаті Європи 2020

Головна надія: вийти з групи та закріпитися в статусі кращих 10 (або 15) збірних Європи

Адреналін і кращий драйв: перший матч України на ЧЄ проти Нідерландів, де може статися сенсація, і дебютний вихід з групи

Прогноз OBOZREVATEL: Україна вийде з групи та дійде до 1/4 фіналу

Збірна України радіє виходу на Євро-2020

Ще півроку тому в це мало вірили, але тепер чекають з нетерпінням як обов'язкове свято - поїздку України на Євро-2020. Причому не просто заради інтересу та0 самої участі, а з надіями добре пошуміти на континентальному форумі!

Вже багато сказано-переказано, яку класну збірну створив Андрій Шевченко разом зі своїм тренерським штабом і як ефектно вона вийшла на Євро. Звідси й очікування: тепер ми не боїмося збірної типу Нідерландів і впевнено дивимося двох інших суперників по групі - Австрію та одну з команд відбору Ліги націй. Нарешті ми їдемо на Євро не просто зіграти, але і вигравати!

Тому майбутній ЧЄ входить в список найважливіших подій для всієї України в 2020-му, де українці можуть отримати масу приємних емоцій. Ще б пак - пора вже націлюватися на перший в історії збірної вихід з групи (чого не було ні вдома на Євро-2012, ні тим більше на ганебному Євро-2016) і подвиг в плей-офф!

Небувала боротьба за Лігу чемпіонів з інтригуючою розв'язкою

Що, де, коли: "Зоря" може змістити "Динамо" з 2-го місця в Прем'єр-лізі та вперше в історії потрапити в Лігу чемпіонів

Головна надія: "Зоря" не здується навесні та кине справжній виклик "Динамо"

Адреналін і кращий драйв: інтригуюча непередбачувана боротьба до кінця між "Динамо" і "Зорею"

Прогноз OBOZREVATEL: боротьба пройде аж до останнього туру, але 2-е місце таки займе "Динамо"

"Динамо" проти "Зорі" dynamo.kiev.ua

З самого початку своєї незалежності Україна в Лізі чемпіонів - це "Динамо" і "Шахтар" (лише за рідкісними винятками елітні місця в ЛЧ займає хтось ще). У 2014-му УПЛ останнього разу видала незвичайний сценарій з "Динамо" на 4-му місці і "Шахтарем" з "Металістом" у Лізі чемпіонів, але після цього все швидко повернулося на свої місця...

Тепер гранди (в даному випадку - "Динамо", так як "Шахтар" вже напевно не випустить чемпіонство) отримали новий виклик, і зараз на "святе" зазіхнула луганська "Зоря". Дуже свіжа для українського футболу, в чомусь інноваційна та дуже амбітна команда Віктора Скрипника з кожним днем радує все більше. І, відповідно, грає краще та дивиться на вищі місця. І на тлі кризи "Динамо" луганчани вже в грудні ледь не пішли на 2-му рядку УПЛ на зимові канікули.

Зараз "Зоря" тільки посилиться і набере, а ось щодо майбутнього "Динамо" ще багато питань. Так що головне "форсування" луганчанами путівки в ЛЧ ще попереду. Впевнені, команда Скрипника буде вести бій з "Динамо" (і навіть часом випереджати його) до останнього туру, але в підсумку таки візьме лише бронзу (досвіду та ресурсів поки все ж замало, а ось на наступний сезон - в самий раз).

Надії на "золото" Олімпіади-2020

Що, де, коли: більше сотні спортсменів в різних видах спорту відправляються на Олімпійські ігри 2020

Головна надія: кілька золотих медалей українських перевірених бійців типу Жана Беленюк, Ольги Харлан та Олега Верняева

Адреналін і кращий драйв: вболівати за Еліну Світоліну та Дар'ю Білодід, а також чекати нових зірок

Прогноз OBOZREVATEL: українці візьмуть до 10-ти золотих медалей, де 2-3 будуть золотими

Дар'я Білодід

Головна подія 4-річчя світового масштабу в літніх видах спорту пройде в Токіо (Японія), куди Україна вирушає у складі й перевірених бійців, й нових надій.

Так, з нинішньої масою проблем українського спорту та відсутністю їх тлумачного рішення перспективи України на ОІ-2020 не настільки райдужні, і явно не краще Ігор 2016 в Ріо. Проте, на місці будуть досвідчені та кращі в своїх видах Жан Беленюк (боротьба) і Ольга Харлан (фехтування), також повинен показати клас гімнаст Олею Верняєв. "У соку" спортивної кар'єри й Еліна Світоліна, якій, щоправда, ще належить добути ліцензію на поїздку в Токіо.

Ну і куди ж без нових зірочок, які так часто "вистрілюють" саме на ОІ. В першу чергу тут надії на Дар'ю Білодід, яка поки підкорювала вершини тільки на чемпіонатах Європи та світу. І тепер пора показати себе Дар'ї й на Олімпіаді.

Василь Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу

Що, де, коли: український легкоатлет Василь Ломаченко напевно проведе об'єднавчий бій за статус абсолютного чемпіона світу

Головна надія: Ломаченко об'єднає всі пояси в легкій вазі

Адреналін і кращий драйв: чи зможе Василь впевнено здолати балакучого Теофімо Лопеса?

Прогноз OBOZREVATEL: Ломаченко, хоч і з труднощами, але здолає Лопеса і стане абсолютним чемпіоном

Василь Ломаченко

Немає в Україні в останні роки більш стабільної величини, ніж Василь Ломаченко. В останній раз боксер програвав майже 5 років тому, а після всі бої виграв. І зараз "Хайтек" за крок від звання "абсолютний чемпіон" в легкій вазі.

Для цього Ломі потрібно зійтися в бою за останній пояс (IBF) з американцем Теофімо Лопесом, який вже в пориві провокацій говорив навіть про лайно Ломаченко після тисяч слів про нього самого. Лопес явно наривається на сутичку, де і українець викладе на кін усі свої пояси, і хоча цей бій ще не підтверджений, але в ньому немає сумнівів.

Як і майже немає сумнівів, що Ломаченко переможе. Незважаючи на розмови про можливе швидке завершення кар'єри Василь знаходиться у відмінній формі та не показував ознак регресу, а бажання об'єднати всі пояси рухає їм вже не один рік. Тому немає сумнівів, що Ломаченко підійде до поєдинку з Лопесом в найкращій формі та покаже кращий зразок свого боксу. І, звичайно ж, укладе Лопеса (нехай і не так легко, як попередніх англійців Кемпбелла і Кроллу).

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