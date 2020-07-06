Помилка Зінченка призвела до вирішального голу у ворота "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії

Помилка Зінченко привела до вирішального голу у ворота "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії.

Українець Олександр Зінченко провів не найкращий матч за "Манчестер Сіті" в рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона".

На 16-й хвилині зустрічі наш співвітчизник втратив м'яч на своїй половині поля, в результаті чого ігровий снаряд відлетів до нападника суперників, який ударом в один дотик відправив його за комірець голкіперу "Манчестер Сіті", який далеко вийшов із воріт. Незважаючи на велику кількість небезпечних моментів, цей гол став єдиним у матчі.

Аналітичний портал WhoScored поставив Зінченку найнижчу оцінку серед гравців його команди – 6,1 бала. У нинішньому сезоні на його рахунку 15 матчів в АПЛ, результативними діями в яких йому відзначитися не вдалося.

Зінченко став найгіршим гравцем "Манчестер Сіті" в матчі проти "Саутгемптона" 1xbet.whoscored.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський став найкращим гравцем матчу італійської Серії А проти "Кальярі", заробивши вирішальний пенальті.