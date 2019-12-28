"Помилка, що не залишився в Донецьку": ексфутболіст "Динамо" зробив зізнання

Колишній форвард київського "Динамо" Олександр Гладкий зізнався, що його перехід із "Шахтаря" у 2016 році був помилкою.

"Це була моя помилка, що я не залишився в Донецьку. Вони хотіли зі мною перепідписати контракт, але трапилося щось і так вийшло, що я не залишився. Що трапилося? Це моє особисте. Воно пов'язане з моїми думками, фантазіями, нерозумінням, надіями. І ось так трапилося, хоча я отримав пропозицію – на два роки хотіли продовжити контракт. Це була моя дурість", – заявив 32-річний футболіст в інтерв'ю Youtube-каналу Stargorod Sport

За словами Гладкого, ситуація з трансфером вирішилася зовсім несподіваним чином.

"Було багато хороших пропозицій, але найцікавіше, що я перейшов у "Динамо". Це трапилося так спонтанно. Я взагалі ніколи не міг повірити, але це відбулося випадково. Я зустрів Сергія Реброва на парковці в торговельному центрі і надійшла ця пропозиція", – підсумував Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гладкий оформив дубль за "Різеспор" у матчі Кубка Туреччини проти "Тарсуса". Голи українського форварда дозволили його команді пробитися в наступний етап змагань.

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