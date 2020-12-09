Помічник тренера "Істанбула" першим образив арбітрів у матчі ЛЧ – журналіст

Михайло Морозов Футбол 17:07, 9.12.2020 Оновлено: 17:15, 9.12.2020

Помічник тренера команди "Істанбул Башакшехір" П'єр Вебо першим образив арбітра матчу Ліги чемпіонів між турецьким клубом і ПСЖ.

Як повідомляє відомий румунський журналіст Емануель Рошу на своїй сторінці в Twitter, джерела, близькі до суддів поєдинку розповіли, що "чорним хлопцем" Вебо назвав не четвертий арбітр Себастьян Колцеску, а один з помічників головного Октавіан Шовре. Крім того, за словами румунської бригади, П'єр почав називати їх "циганами" з другої хвилини матчу.

Вебо обізвав арбітрів "циганами"
Twitter Емануеля Рошу

Нагадаємо, що поєдинок між ПСЖ та "Істанбулом" був зупинений після того, як один з арбітрів використав слово "Negru", яке в румунській мові означає "чорний", на адресу Вебо, коли головний суддя Овідіу Хацеган запитав у нього, кого варто вилучити з лавки для запасних. Всі гравці пішли з поля, а турецька команда відмовилася продовжувати зустріч. Вона буде дограна в середу, 9 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, темношкірий ексфутболіст "Ліверпуля" заступився за арбітра, який назвав Вебо "чорним".

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