Помічник тренера "Істанбула" першим образив арбітрів у матчі ЛЧ – журналіст

Помічник тренера команди "Істанбул Башакшехір" П'єр Вебо першим образив арбітра матчу Ліги чемпіонів між турецьким клубом і ПСЖ.

Як повідомляє відомий румунський журналіст Емануель Рошу на своїй сторінці в Twitter, джерела, близькі до суддів поєдинку розповіли, що "чорним хлопцем" Вебо назвав не четвертий арбітр Себастьян Колцеску, а один з помічників головного Октавіан Шовре. Крім того, за словами румунської бригади, П'єр почав називати їх "циганами" з другої хвилини матчу.

Нагадаємо, що поєдинок між ПСЖ та "Істанбулом" був зупинений після того, як один з арбітрів використав слово "Negru", яке в румунській мові означає "чорний", на адресу Вебо, коли головний суддя Овідіу Хацеган запитав у нього, кого варто вилучити з лавки для запасних. Всі гравці пішли з поля, а турецька команда відмовилася продовжувати зустріч. Вона буде дограна в середу, 9 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, темношкірий ексфутболіст "Ліверпуля" заступився за арбітра, який назвав Вебо "чорним".