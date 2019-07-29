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"Помічник Мессі": в світовому футболі відбулася історична подія

1.3т Читати матеріал російською

У чемпіонаті Бразилії з нового сезону до тренерів застосовують такі ж штрафні санкції, як до гравців. Це спричинило за собою ситуацію, пов'язану з відомим наставником Хорхе Сампаолі.

У черговому матчі турніру Хорхе Сампаолі, що тренує "Сантос", отримав жовту картку за недисципліновану поведінку. Ця жовта картка стала для аргентинця третьою в поточному турнірі, повідомляє football.ua.

Хорхе Сампаолі

Хорхе Сампаолі

twitter.com/globoesportecom

Згідно з новими правилами, Хорхе Сампаолі дискваліфікований на одну гру. Він став першим тренером в історії, який отримав "бан" за перебір жовтих карток. Раніше тренерів дискваліфікували лише за червоні картки.

"Докотився", - прокоментували вболівальники на форумах чергове "досягнення" Хорхе Сампаолі.

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59-річний фахівець запам'ятався шанувальникам футболу роботою зі збірною Аргентини на ЧС-2018, де його команда з тріском провалилася. Хорхе Сампаолі при цьому звинувачували в несамостійності і називали "помічником Мессі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА несподівано не пустив в Лігу чемпіонів російського тренера.

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Особа
Хорхе Сампаолі
Місце
Бразилія
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