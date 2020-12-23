Помічник Луческу розповів про трансферні плани "Динамо"

Помічник головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу Огнен Вукоєвич заявив, що кияни збираються запросити двох-трьох нових футболістів, щоб нав'язати "Шахтарю" боротьбу за чемпіонство.

В інтерв'ю виданню Jutarnji List хорватський ексфутболіст також зазначив, що вважає столичний клуб невеликим фаворитом у протистоянні з "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Ми постараємося запросити двох-трьох нових гравців. Якщо це станеться, то ми обов'язково будемо брати участь в чемпіонській гонці з" Шахтарем "до самого кінця. І в Лізі Європи ми були б конкурентоспроможними. Наш суперник в 1/16 фіналу турніру – "Брюгге", і я думаю, що на зараз шанси 55 на 45 на нашу користь. Але якщо ми станемо сильнішими, наші шанси збільшаться", – цитує слова Вукоєвича видання "Динамоманія".

Він також розповів, що київський клуб стежить за декількома хорватськими футболістами, але не став називати їхні імена.

"Хорватська ліга завжди цікава українцям. Коли я раніше був скаутом "Динамо", дивився хорватську лігу і чемпіонати сусідніх країн. Досвід показує, що саме футболісти з цього регіону до сих пір виявлялися найвигіднішими для "Динамо". Навіть зараз ми стежимо за деякими хорватськими гравцями, але я поки не можу назвати їхні імена", – додав Вукоєвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, хто може залишити "Динамо" в зимове міжсезоння. Півзахисник Георгій Цитаїшвілі вже перейшов у "Ворсклу" на правах оренди.

Кияни відмовилися від трансферу бразильського нападника, перехід якого зірвався через правила української Прем'єр-ліги.