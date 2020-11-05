Померла вдова Лобановського

У четвер, 5 листопада, у віці 80 років померла вдова легендарного футболіста та тренера київського "Динамо" Валерія Лобановського Аделаїда.

Президент столичного клубу Ігор Суркіс висловив щирі співчуття її рідним і близьким. Він також відзначив, що вона довгі роки була частиною динамівської сім'ї, переживаючи разом з командою перемоги та поразки.

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Аделаїди Панкратіївни Лобановської, висловлюю щирі співчуття її рідним і близьким. Дружина Валерія Васильовича довгі роки була частиною динамівської сім'ї, переживала з командою перемоги і поразки. Аделаїда Панкратіївна була душевною та щирою людиною, надійним тилом для нашого великого тренера та його вірною помічницею. Щиро сумую разом з рідними і близькими Аделаїди Лобановської. Всім, хто знав цю чудову жінку, буде не вистачати її доброти і життєвого оптимізму. Світла пам'ять про Аделаїді Панкратіївну Лобановську назавжди залишиться в наших серцях", – цитує Суркіса-молодшого офіційний сайт "Динамо".

Свій 80-річний ювілей Аделаїда відсвяткувала 21 жовтня. Таким чином, вона пережила Валерія Васильовича, який помер 13 травня 2002 року, на 18 років. У неї залишилася дочка Світлана.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповів невідомі факти про Валерія Лобановського.