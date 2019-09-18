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18 вересня • оновлено в 14:57
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Помер знаменитий ексфутболіст "Зеніта": що сталося

1.3т Читати матеріал російською

Колишній півзахисник шотландського "Рейнджерс", російського "Зеніту" і збірної Нідерландів Фернандо Ріксен помер у віці 43 років, повідомляє Sky Sports.

Фернандо Ріксен

Фернандо Ріксен

PA Sport

Останні шість років життя голландський футболіст боровся з невиліковною недугою. Восени 2013 року йому діагностували аміотрофічний склероз - повільно прогресуючу хворобу центральної нервової системи. Останнім часом він перебував у хоспісі в Шотландії.

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У складі "Рейнджерс" Фернандо двічі виграв чемпіонат і Кубок Шотландії, а також тричі перемагав в Кубку шотландської ліги. У складі "Зеніту" Ріксен вигравав чемпіонат і Суперкубок Росії, а також Кубок і Суперкубок УЄФА.

За збірну Нідерландів Ріксен провів 12 матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син легендарного чемпіона світу Кафу помер, граючи в футбол.

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Теги
ФК Зеніт Збірна Голландії з футболу
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