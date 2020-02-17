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17 лютого • оновлено в 11:47
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Помер воротар "МЮ", що вижив у страшній авіакатастрофі і став героєм

2.8т
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Легендарний воротар "Манчестер Юнайтед" Гарі Грегг помер у віці 87 років.

Про це повідомляє BBC.

Гаррі Грегг

Гаррі Грегг

talksport.com

Гаррі Грегг виступав за "Манчестер Юнайтед" з 1957-го по 1966 рік. Воротар виявився одним з уцілілих в знаменитій Мюнхенській авіакатастрофі 1958 року, в якій загинули 23 людини, включаючи багатьох гравців "Манчестер Юнайтед". Грегга згодом назвали героєм: він витягнув кількох людей з палаючого літака, в числі яких була маленька дитина, а також гравці англійської команди Боббі Чарльтон і Джекі Бланчфлауер. На поле Грегг повернувся через два тижні після трагедії.

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У Києві помер знаменитий спортивний журналіст

Гаррі Грегг

Гаррі Грегг

talksport.com

У 1957 році Грегг став найдорожчим воротарем у світі, "Манчестер Юнайтед" заплатив за його перехід з "Донкастер Роверс" 23,5 тисячі фунтів стерлінгів. За збірну Північної Ірландії він провів 25 матчів, був визнаний найкращим воротарем чемпіонату світу 1958 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер легендарний футболіст московського "Спартака", чемпіон СРСР Валерій Рейнгольд.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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