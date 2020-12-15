Помер відомий футболіст легендарного "Динамо"

Відомий гравець легендарного складу "Динамо" Петро Слободян помер у віці 67 років.

Як повідомляється на офіційному сайті киян, нападник був важливою частиною команди, яка в 1975 році завоювала Кубок Кубків і Суперкубок УЄФА і стала чемпіоном СРСР у 1975-му і 1977-му. Він закінчив кар'єру футболіста в 27 років через численні травми.

"Від нас пішла неординарна людина, яка залишила яскравий слід в історії київського "Динамо". Петро Слободян – це приклад справжнього динамівця, бійця на футбольному полі, який ніколи не здавався, намагаючись подолати труднощі, з якими він зіткнувся під час своєї кар'єри, включаючи численні травми. Петро Петрович був важливою частиною золотої команди 70-х років. За п'ять років, проведених у клубі, він допоміг команді здобути чимало значущих перемог. Чого вартий тільки поєдинок за Суперкубок Європи–1975 або його гол у ворота "Баварії", який вивів киян до півфіналу Кубка Чемпіонів 1976/77", – заявив президент" Динамо "Ігор Суркіс.

Після закінчення футбольної кар'єри Слободян став викладачем на кафедрі фізичного виховання, а потім у 2000-х двічі працював тренером київської "Оболоні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер легендарний тренер "Ліверпуля" Жерар Ульє, який в один момент ледь не очолив "Динамо".