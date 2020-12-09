Помер тренер, який вивів Аргентину в фінал ЧС-2014 з футболу

Екстренер збірної Аргентини й "Естудіантеса" Алехандро Сабелья помер після тривалої хвороби у віці 66 років.

Як повідомляє видання Goal, він був госпіталізований 26 листопада через проблеми з серцем. Спочатку все йшло добре, проте в якийсь момент йому стало гірше, після чого Сабелью на два тижні перевели у відділення інтенсивної терапії. У вівторок, 8 грудня, його і без того важкий стан погіршився, в результаті чого Алехандро підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ), але і це не допомогло його реанімувати.

Сабелья почав тренерську кар'єру в "Естудіантесі" в 2009 році й відразу ж привів команду до першої за 39 років перемоги у Кубку Лібертадорес (південноамериканському аналогу Ліги чемпіонів). У 2010-му він виграв з клубом першість Аргентини.

У 2014 році Сабелья дійшов з рідною збірною до фіналу чемпіонату світу, де його команда в драматичному матчі поступилася Німеччині в овертаймі з рахунком 0:1.

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