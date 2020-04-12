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12 квітня • оновлено в 16:29
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Помер теоретик футболу РФС Марк Годик

4.5т
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Колишній радник президента Російського футбольного союзу (РФС) теоретик в області футболу Марк Годик помер на 81-му році життя, повідомляє прес-служба РФС.

Марк Годик

Марк Годик

РФС

"Російський футбольний союз висловлює співчуття рідним і близьким Марка Годика", - йдеться в повідомленні.

Годик багато років працював в РФС. У 1996-1998 роках керував науково-методичним відділом організації, в 2003-2009 роках працював заступником директора спортивного департаменту і радником президента РФС.

Доктор педагогічних наук професор Марк Годик є автором декількох книг з теорії та методики в галузі спорту. За радянських часів очолював комплексну наукову групу при національних збірних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня прославлений італійський бігун Донато Сабія помер у віці 56 років від наслідків коронавiрусної інфекції.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Росія
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