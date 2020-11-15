Помер п'ятиразовий чемпіон Англії з футболу

15 листопада, у віці 72 років після тривалої хвороби помер легендарний воротар "Ліверпуля" Рей Клеменс.

Голкіпер п'ять разів ставав чемпіоном Англії і тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів.

"Із великим сумом ми повідомляємо, що Рей Клеменс мирно помер сьогодні в оточенні своєї люблячої сім'ї. Після тривалої і важкої хвороби, з якої він боровся впродовж тривалого часу, Рей зараз в світі, де більше немає болю. Сім'я хотіла б сказати вам величезне спасибі за всю любов і підтримку, які він отримав за ці роки. Всі ми його дуже любили і ніколи не забудемо", – цитує сім'ю Клеменса офіційний сайт "Ліверпуля".

У складі "Ліверпуля" Клеменс дебютував 25 вересня 1968 року. У 1981 році він перейшов в "Тоттенхем Хотспур", в якому відіграв 7 сезонів. У складі "шпор" в 1984 році виграв Кубок УЄФА. Завершив кар'єру в 1988 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 30 жовтня, у віці 78 років помер переможець чемпіонату світу 1966 року в складі збірної Англії Ноббі Стайлз.