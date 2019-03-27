Помер президент "Манчестер Сіті"

Почесний президент англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Бернард Гелфорд помер у віці 77 років.
It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.- Manchester City (@ManCity) 26 березня 2019 р
The thoughts of everyone at the Club are with Bernard's family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx
"Це сумна новина. Для мене було честю і привілеєм зустрітися з ним і поговорити про футбол, я був вражений його знаннями про клуб. Він велика людина, але також він велика футбольна людина, яка повністю розуміла гру на всіх рівнях", — із сумом заявив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.
Гелфорд став секретарем "городян" у 1972 році і пропрацював на цій посаді майже 40 років. У 2006-му його включили в Зал слави "Манчестер Сіті" і він став єдиним не футболістом, який був удостоєний цієї честі. У 2010 році йому дали звання почесного президента "Манчестер Сіті".
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