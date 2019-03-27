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Помер президент "Манчестер Сіті"

1.3тЧитати матеріал російською

Почесний президент англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Бернард Гелфорд помер у віці 77 років.

"Це сумна новина. Для мене було честю і привілеєм зустрітися з ним і поговорити про футбол, я був вражений його знаннями про клуб. Він велика людина, але також він велика футбольна людина, яка повністю розуміла гру на всіх рівнях", — із сумом заявив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

Гелфорд став секретарем "городян" у 1972 році і пропрацював на цій посаді майже 40 років. У 2006-му його включили в Зал слави "Манчестер Сіті" і він став єдиним не футболістом, який був удостоєний цієї честі. У 2010 році йому дали звання почесного президента "Манчестер Сіті".

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