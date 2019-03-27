Помер президент "Манчестер Сіті"

Почесний президент англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Бернард Гелфорд помер у віці 77 років.

It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.



The thoughts of everyone at the Club are with Bernard's family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx - Manchester City (@ManCity) 26 березня 2019 р

"Це сумна новина. Для мене було честю і привілеєм зустрітися з ним і поговорити про футбол, я був вражений його знаннями про клуб. Він велика людина, але також він велика футбольна людина, яка повністю розуміла гру на всіх рівнях", — із сумом заявив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

Гелфорд став секретарем "городян" у 1972 році і пропрацював на цій посаді майже 40 років. У 2006-му його включили в Зал слави "Манчестер Сіті" і він став єдиним не футболістом, який був удостоєний цієї честі. У 2010 році йому дали звання почесного президента "Манчестер Сіті".

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