Помер олімпійський чемпіон, який допоміг спіймати вбивцю Кеннеді

Помер олімпійський чемпіон-1960 у десятиборстві Рафер Джонсон, повідомляє СЕ з посиланням на CNN. Прославленому американському атлету було 86 років, за словами друга сім'ї Майкла Рота, помер він в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Рафер Джонсон був прапороносцем збірної США на Іграх-1960 які принесли йому "золото". Чотирма роками раніше він взяв "срібло" Ігор в Мельбурні. На відкритті Олімпіади-1984 Лос-Анджелесі Джонсон запалив вогонь Ігор.

Після завершення кар'єри спортсмена Джонсон брав участь у передвиборній кампанії Роберта Кеннеді, брата 35-го президента США Джона Кеннеді. 6 червня 1968 року Кеннеді-молодший був застрелений палестинцем Серханом Бішара Серханом, Джонсон став одним з тих, кому вдалося зловити вбивцю.

Крім політичної діяльності, Джонсон також знімався в кіно, зігравши, також і у фільмі про Джеймса Бонда "Ліцензія на вбивство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній півзахисник збірної Сенегалу і "Фулхема" Папа Буба Діоп помер у віці 42 років. У Діопа була діагностована хвороба Шарко – Марі – Тута