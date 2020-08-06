Помер молодий український футболіст

Михайло Морозов Футбол 17:55, 6.08.2020

Колишній захисник криворізького футбольного клубу "Гірник" Дмитро Левчук помер у віці 22 років.

"Нас залишив 22-річний ексзахисник клубу, вихованець криворізького футболу Діма Левчук. Протягом останнього місяця Діма перебував у важкому стані після ряду перенесених операцій. Вчора серце чудового молодого хлопця зупинилося. Нам не висловити всю біль, яку ми відчуваємо після цієї втрати. У наших серцях Діма назавжди залишиться світлою та доброю людиною. ФК "Гірник" висловлює щирі співчуття рідним і близьким футболіста. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять", – написано на офіційному сайті команди.

Левчук був вихованцем клубу "Кривбас-84" і крім "Гірника" встиг пограти за "Кривбас" і декілька аматорських команд з Кривого Рогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від коронавірусу в 48 років.

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