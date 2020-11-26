Помер Марадона, Україні присудили 0:3 у матчі Ліги націй: спортивні підсумки 25 листопада

В Аргентині помер легендарний футболіст Дієго Марадона, а донецький "Шахтар" програв вдруге з великим рахунком "Боруссії" з Менхенгладбаха у Лізі чемпіонів.

Крім того, збірній України присудили технічну поразку за матч Ліги націй зі Швейцарією, який було скасовано.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 25 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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