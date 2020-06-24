Помер легендарний український тренер

Заслужений тренер України і багаторічний помічник Мирона Маркевича Юрій Дячук-Ставицький помер у віці 73 років.

Як повідомляється на офіційному сайті "Карпат", серце легендарного наставника львівської команди перестало битися після важкої та тривалої хвороби. У другій половині 90-х Дячук-Ставицький був помічником Маркевича в "Карпатах". У 1998 році їхній дует привів львів'ян до "бронзи" чемпіонату України та путівки в Лігу Європи.

За підсумками сезону 2003/04 їхня команда вийшла в Першу лігу, а Мирона Богдановича було звільнено з поста головного тренера. Його місце зайняв Дячук-Ставицький, якому за два сезони вдалося повернути "Карпати" у вищий дивізіон і вивести клуб у півфінал Кубка України. Він тренував львівську команду в 2004-2006, 2012-му, 2013-му і 2015-му, обіймав посади віцепрезидента "Карпат" у 1989 році, спортивного та генерального директора.

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