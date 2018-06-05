Помер легендарний співробітник "Динамо"

У Києві на 69-му році життя помер легендарний український спортивний фотограф Володимир Тимченко. Понад 25 років він працював кореспондентом прес-служби київського "Динамо", напрацювавши за цей час вражаючий архів знімків.

Тимченко є автором фотолітописі "Динамо" з часів Валерія Лобановського, нагадує клубна прес-служба киян. Крім того, Тимченко брав участь в зйомках фільму "Вавилон-ХХ" в якості кінооператора.

На рахунку легендарного фотокореспондента чимало раритетних фотографій з історії київського "Динамо". Саме його знімки публікувалися в безлічі журналів, газетах, клубному журналі "біло-синіх", доповнюючи звіти про матчі команди.

Фото Віктора Перегняк

OBOZREVATEL висловлює співчуття близьким Володимира Тимченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігоря Суркіс розповів про трансферні плани клубу на літнє трансферне вікно.