Помер легендарний капітан "Шахтаря": спортивні підсумки 9 липня

Олександр Чеканов Футбол 09:21, 10.07.2020 Оновлено: 09:44, 10.07.2020

У Росії помер легендарний футболіст "Шахтаря" Володимир Сальков, а українська тенісистка Даяна Ястремська знялася топлес.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 9 липня.

Крім того, УАФ пояснила скасування голу гравця "Динамо" Володимира Шепелєва у ворота "Ворскли" в Кубку України. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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