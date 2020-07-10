Помер легендарний капітан 'Шахтаря': спортивні підсумки 9 липня

У Росії помер легендарний футболіст "Шахтаря" Володимир Сальков, а українська тенісистка Даяна Ястремська знялася топлес.

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Крім того, УАФ пояснила скасування голи гравець "Динамо" Володимира Шепелєва в ворота "Ворскли" в Кубку України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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