Помер легендарний капітан "Шахтаря": спортивні підсумки 9 липня
У Росії помер легендарний футболіст "Шахтаря" Володимир Сальков, а українська тенісистка Даяна Ястремська знялася топлес.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 9 липня.
Крім того, УАФ пояснила скасування голи гравець "Динамо" Володимира Шепелєва в ворота "Ворскли" в Кубку України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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