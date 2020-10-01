Помер легендарний футболіст "Шахтаря"

Легендарний футболіст донецького "Шахтаря" Сергій Ателькін помер у віці 48 років.

Про це у себе на сторінці в Facebook повідомили керівник телеканалів "Футбол" Олександр Денисов і генеральний директор "гірників" Сергій Палкін. За словами журналіста, смерть наступила вночі 1 жовтня через проблеми з серцем.

"Сьогодні вранці прийшло сумне повідомлення – не стало легендарного футболіста "Шахтаря" Сергія Ателькіна. Харизматичний гравець з сильним характером і вмінням забивати найважливіші м'ячі – таким ми пам'ятаємо його на полі. Неймовірно добрий і світлий чоловік, завжди готовий прийти на допомогу – таким він був у житті. Світла пам'ять Сергію Ателькіну. Його ім'я завжди буде в історії "Шахтаря" і серцях уболівальників", – написав гендиректор донецького клубу в соціальній мережі.

Журналіст повідомив, що Ателькін помер вночі через проблеми з серцем Facebook Олександра Денисова

Генеральний директор висловив співчуття рідним та близьким Ателькіна Facebook Сергія Палкіна

У складі "гірників" Ателькін провів 265 матчів і забив 82 голи. Він на 8-му місці в рейтингу найкращих бомбардирів в історії клубу. У другій половині 1990-х він виступав за італійський "Лечче" і португальську "Боавішту". Після повернення в "Шахтар" він разом з клубом дебютував у Лізі чемпіонів. Головною перешкодою на шляху до групового етапу в кваліфікації була "Славія". Гол Ателькіна на 97-й хвилині матчу в Чехії подарував Донецьку перший в історії груповий етап ЛЧ.

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