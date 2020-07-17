Легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Лозинський помер на 66-му році життя, не зумівши подолати тяжку хворобу, яка турбувала його в останні роки.

На сторінці Національної збірної України серед ветеранів у Facebook висловили глибокі співчуття його рідним і близьким.

Помер легендарний футболіст "Динамо" Володимир Лозинський Facebook Національної збірної України серед ветеранів

Нагадаємо, що Лозинський був ключовим захисником "Динамо" у 70-80-х роках. Разом з командою він завоював три титули чемпіона СРСР, два Кубка СРСР. На його рахунку чотири поєдинки за збірну країни. Після дев'яти років у київському клубі Володимир перейшов у "Металіст", а потім пограв у "Кривбасі" та "Кремені", де й закінчив свою ігрову кар'єру та розпочав тренерську.

Лозинський також працював наставником київського ЦСКА та полтавської "Ворскли", а в останні роки очолював Національну збірну України серед ветеранів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла ще одна легенда "Динамо" – Володимир Трошкін. Йому було 72 роки.