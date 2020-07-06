Помер легендарний футболіст "Динамо": спортивні підсумки 5 липня
У Києві на 73-му році життя помер легендарний футболіст "Динамо" Володимир Трошкін, а у Вірменії довічно дискваліфікували 20 українських футболістів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 5 липня.
Крім того, тренер "Динамо" Олексій Михайличенко розповів про розмову з президентом клубу Ігорем Суркісом після поразки від "Шахтаря". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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Помер легендарний футболіст "Динамо" Київ
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