Помер легендарний футболіст 'Динамо': спортивні підсумки 5 липня

У Києві на 73-му році життя помер легендарний футболіст "Динамо" Володимир Трошкін, а у Вірменії довічно дискваліфікували 20 українських футболістів.

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Крім того, тренер "Динамо" Олексій Михайличенко розповів про розмову з президентом клубу Ігорем Суркісом після поразки від "Шахтаря". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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