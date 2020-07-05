Помер легендарний футболіст "Динамо" Київ

Легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Трошкін помер у віці 72-х років.

"5 липня на 73-му році не стало видатного українського футболіста, багаторічного гравця ФК "Динамо" Київ і збірної СРСР Володимира Трошкіна", – йдеться в некролозі на сторінці Facebook збірної України серед ветеранів.

facebook.com/footballveterans

Володимир Миколайович довгий час боровся з хворобою Альцгеймера.

Трошкін - багаторазовий чемпіон і володар Кубка СРСР, володар Кубка Кубків УЄФА і Суперкубка УЄФА, віцечемпіон Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор.

Провів у складі "Динамо" 8 років (1969-1977), вигравши з командою 4 рази чемпіонат СРСР. Був універсальним футболістом, нестримним в атаці, чіпким і акуратним в захисті.

Після завершення ігрової кар'єри тренував команди СКА (Київ), "Авангард" (Рівне), працював асистентом головного тренера олімпійської збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві помер відомий уболівальник "Динамо" Михайло Синянський. У фанатських колах його знали під ніком "Вінні". Пізніше це прізвисько стало для Михайла позивним під час АТО на сході України.