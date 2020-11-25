Помер легендарний Дієго Марадона

Легендарний аргентинський нападник Дієго Марадона помер у своєму будинку в Буенос-Айресі у віці 60 років, повідомляє Асоціація футболу Аргентини.

Марадона помер Twitter АФА

Видання OLE називає причину смерті серцевий напад. Інші подробиці трагедії не повідомляються.

Марадона з Кубком світу (2017 рік)

4 листопада Марадона успішно переніс операцію на головному мозку. Аргентинцеві видалили так звану субдуральну гематому – згусток крові, який може утворитися між мембраною і мозком після травм голови легкої та середньої тяжкості.

Марадона тричі потрапляв до лікарні за останні 20 років через серйозні проблеми зі здоров'ям. Два рази Дієго був на межі смерті через його наркотичну та алкогольну залежності.

Марадона дарує свою футболку Папі Франциску (2014 рік)

Марадона був чемпіоном світу 1986 року і віцечемпіоном світу-1990. Всього брав участь в чотирьох мундіалях.

Найкращий гравець чемпіонату світу 1986 року. Ставав футболістом року в Південній Америці в 1979 і 1980 роках. Вигравав чемпіонат Аргентини у складі "Бока Хуніорс". Двічі завойовував "золото" чемпіонату Італії разом з "Наполі". За свою кар'єру провів 692 матчі, в яких забив 352 голи.

Марадона на офіційному сайті ФІФА виграв голосування в номінації "Найкращий футболіст XX століття", набравши 53,6% голосів. The Times назвала його найкращим футболістом в історії чемпіонатів світу.

Марадона під час виступів за "Барселону" (1994 рік)

У 2018 році два іспаномовних футбольних уболівальників повідомили в мережі про смерть Дієго після матчу збірних Аргентини та Нігерії на ЧС. Новина моментально розлетілася інформаційними агентствами, незважаючи на те, що була фейком. Сам Марадона був розлюченим і призначив грошову винагороду за встановлення авторів брехливих повідомлень.

Марадона на матчі КС-2010 Аргентина - Німеччина

22 червня 1986 року Марадона забив два легендарних голи у ворота Англії у чвертьфіналі ЧС-1986 і вивів збірну Аргентини в півфінал турніру.

На 51-й хвилині поєдинку він забив "рукою Бога". Головний арбітр матчу цього не помітив, залишивши без уваги всі апеляції англійців.

Ще через три хвилини Марадона подвоїв перевагу своєї команди, забивши ще один легендарний гол – "гол сторіччя".

Дієго Марадона 1989 рік

У лютому цього року з'явилося відео, як під час матчу 20-го туру аргентинської Суперліги 59-річному Марадоні на трибуні передають якусь речовину білого кольору.