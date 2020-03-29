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29 березня • оновлено в 18:44
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Помер легендарний чемпіон Іспанії з футболу Хосе Луїс Капон

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Дворазовий чемпіон Іспанії з футболу в складі "Атлетіко" Хосе Луїс Капон помер у віці 72 років. Про причини смерті знаменитого захисника не повідомляється.

"Сім'я "Атлетіко" в жалобі. Пішла одна з наших великих легенд, Хосе Луїс Капон. Ти завжди будеш в наших серцях. Спочивай з миром", - йдеться в повідомленні пресслужби мадридців.

Крім перемог в національній першості (в 1973 і 1977 роках), Хосе Луїс Капон завоював Кубок Іспанії (1976). Крім того, в 1974 році іспанець став володарем Міжконтинентального кубка, коли "Атлетіко" за сумою двох матчів обіграв аргентинський "Індепендьєнте" з рахунком 2:1 (0:1, 2:0).

Раніше колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі Ентоні Ярд розповів, що коронавірус забрав у нього батька, який до того не відчував проблем зі здоров'ям.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Іспанія
Тег
Атлетіко Мадрид
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