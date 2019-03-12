Помер легендарний футболіст збірної Бразилії

Легендарний футболіст збірної Бразилії Антоніо Вілсон Вієйра Оноріо, відоміший як Коутіньйо, помер у віці 75 років.

Антоніо Вілсон Вієйра Оноріо ФК "Сантос"

"Ми втратили одного зі своїх найбільших наставників. Ми ніколи не забудемо Коутіньйо, його перемоги і голи", — повідомив у Twitter бразильський клуб "Сантос", у складі якого Коутіньйо виступав разом із Пеле.

A pequena área perdeu um dos seus professores. pic.twitter.com/XeTO3y4CZb - Santos Futebol Clube (@SantosFC) 11 березня 2019 р

Коутіньйо був найвидатнішим із напарників Пеле в нападі. Як зізнавався сам гравець, котрий став чемпіоном світу в 1962 році на турнірі в Чилі, він завжди по-справжньому грав у футбол тільки в складі рідного "Сантоса".

Коутіньйо народився у 1943 році в місті Пірасікаба (південно-східний штат Сан-Паулу) і вже в 14 років почав виступати за "Сантос". Завдяки високій техніці володіння м'ячем і вмінню завершити атаку, він незабаром став грати на позиції центрального нападника. У складі "Сантоса" футболіст провів 457 матчів, у яких забив 368 м'ячів, ставши третім за результативністю за всю історію клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний боксер Роккі Локрідж пішов із життя 7 лютого у віці 60 років. Екс-чемпіон світу побив легендарного Роджера Мейвезера, дядька Флойда Мейвезера.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!