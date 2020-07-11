Помер чемпіон світу з футболу

Чемпіон світу з футболу 1966 року в складі збірної Англії Джек Чарльтон помер у віці 85 років після тривалої хвороби, повідомляється на сайті клубу "Лідс Юнайтед".

Чарльтон виступав на позиції захисника і провів в "Лідсі" всю футбольну кар'єру, де зіграв рекордні 773 матчі і забив 96 голів. Разом з командою Чарльтон виграв чемпіонат Англії і кубок країни.

У складі збірної Англії Чарльтон завоював "золото" на домашньому мундіалі в 1966 році. Через два роки він також допоміг команді виграти бронзові медалі на чемпіонаті Європи.

Після завершення кар'єри футболіста Чарльтон працював тренером. У 1973 році він очолив "Мідлсбро" і привів клуб до перемоги в другому дивізіоні чемпіонату Англії. У 1974 році його визнали найкращим тренером країни. Крім того, англієць керував збірною Ірландії.

Джек Чарльтон - старший брат легенди "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Боббі Чарльтона.

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