Помер батько Олександра Шовковського

Максим Іншаков Футбол 11:21, 7.11.2020 Оновлено: 11:35, 7.11.2020

Батько помічника головного тренера збірної України з футболу Олександра Шовковського Володимир Станіславович Шовковський помер в п'ятницю, 6 листопада.

Про трагічну новину повідомив сам голкіпер на своїй сторінці у Facebook.

Ольга Корніївна і Володимир Станіславович Шовковські
ФК Динамо
Олександр Шовковський поділився трагічною новиною
Facebook Олександра Шовковського

Володимир Шовковський народився на Західній Україні. Починав навчання в Дрогобицькому педагогічному інституті. Потім пішов в армію, а після служби переїхав до Києва, де отримав будівельну спеціальність.

Відзначимо, що Олександр Шовковський закінчив кар'єру гравця в грудні 2016 року, а зі збірної пішов у вересні 2012-го.

В останній раз Шовковський виходив на поле у складі збірної України в товариському матчі проти Ізраїлю в лютому 2012 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шовковський на місцевих виборах в столиці пройшов за списком партії УДАР Віталія Кличка до Київради.

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