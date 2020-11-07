Помер батько Олександра Шовковського

Батько помічника головного тренера збірної України з футболу Олександра Шовковського Володимир Станіславович Шовковський помер в п'ятницю, 6 листопада.

Про трагічну новину повідомив сам голкіпер на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Шовковський народився на Західній Україні. Починав навчання в Дрогобицькому педагогічному інституті. Потім пішов в армію, а після служби переїхав до Києва, де отримав будівельну спеціальність.

Відзначимо, що Олександр Шовковський закінчив кар'єру гравця в грудні 2016 року, а зі збірної пішов у вересні 2012-го.

В останній раз Шовковський виходив на поле у складі збірної України в товариському матчі проти Ізраїлю в лютому 2012 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шовковський на місцевих виборах в столиці пройшов за списком партії УДАР Віталія Кличка до Київради.