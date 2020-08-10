Польські вболівальники про перший трансфер Луческу в "Динамо": будь ласка, купіть його зараз

Перший трансфер київського "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу порадував багатьох фанатів польського "Леха".

Новина про те, що український клуб підписав попередній контракт з Володимиром Костевичем, викликала чималий інтерес серед уболівальників на офіційній сторінці "Динамо" в Twitter.

"Навіщо чекати до січня? Купіть його зараз", "Будь ласка, купіть його зараз", "Спасибі вам", "Удачі вам у боротьбі проти "Шахтаря" з такими гравцями", "Супер! Костевич провів дуже слабкий минулий сезон за "Лех" . Команді він не потрібен", – пишуть польські користувачі в коментарях.

Польські вболівальники прокоментували трансфер Костевича в "Динамо" Twitter

Польські вболівальники прокоментували трансфер Костевича в "Динамо" Twitter

Нагадаємо, що 27-річний український футболіст виступає на позиції лівого захисника. У сезоні 2019/20 він взяв участь у 27 матчах чемпіонату Польщі, віддавши п'ять результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" цікавиться 19-річним бразильським футболістом.