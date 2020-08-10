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Польські вболівальники про перший трансфер Луческу в "Динамо": будь ласка, купіть його зараз

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
4,2 т.
Володимир Костевич

Польські вболівальники оцінили підписання Володимира Костевича.

Перший трансфер київського "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу порадував багатьох фанатів польського "Леха".

Новина про те, що український клуб підписав попередній контракт з Володимиром Костевичем, викликала чималий інтерес серед уболівальників на офіційній сторінці "Динамо" в Twitter.

"Навіщо чекати до січня? Купіть його зараз", "Будь ласка, купіть його зараз", "Спасибі вам", "Удачі вам у боротьбі проти "Шахтаря" з такими гравцями", "Супер! Костевич провів дуже слабкий минулий сезон за "Лех" . Команді він не потрібен", – пишуть польські користувачі в коментарях.

Польські вболівальники прокоментували трансфер Костевича в "Динамо"

Польські вболівальники прокоментували трансфер Костевича в "Динамо" Twitter

Польські вболівальники прокоментували трансфер Костевича в "Динамо"

Польські вболівальники прокоментували трансфер Костевича в "Динамо" Twitter

Нагадаємо, що 27-річний український футболіст виступає на позиції лівого захисника. У сезоні 2019/20 він взяв участь у 27 матчах чемпіонату Польщі, віддавши п'ять результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" цікавиться 19-річним бразильським футболістом.

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