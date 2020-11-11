Польща – Україна: онлайн відео голів

Максим Іншаков Футбол 22:44, 11.11.2020 Оновлено: 23:17, 11.11.2020

Національна збірна України з футболу в ці хвилини грає гостьовий товариський матч проти команди Польщі.

На 40-й хвилині голкіпер нашої команди Андрій Лунін помилився, коли далеко вийшов з воріт, намагаючись відбити м'яч. Піонтек дальнім ударом відкрив рахунок.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.

Польща – Україна 2:0

Гол: 1:0 – 40 Піонтек.

2: 0 – 63 Модер.

Польща – Скорупський, Валюкевич, Рибус, Гумны, Бохневіч, Гуральски (Лінетт, 62), Плахета, Кліх, Зелінський (Юзвяк, 46), Милик (Модер, 62), Піонтек.

Україна – Лунін, Матвієнко, Конопля (Бондар, 63), Кривцов, Зінченко (Харатін, 56), Макаренко, Михайличенко, Зубков (Циганков, 46), Коваленко, Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46).

Попередження: Гуральски (44), Харатін (61).

Нагадаємо, що дана гра стала дев'ятою між цими збірними в історії.

До цього моменту вони зустрічалися вісім разів (п'ять протистоянь носили офіційний характер). Кожна з команд здобула по три перемоги, ще два поєдинки завершилися внічию.

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