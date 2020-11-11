Польща – Україна: онлайн відео голів
Національна збірна України з футболу в ці хвилини грає гостьовий товариський матч проти команди Польщі.
На 40-й хвилині голкіпер нашої команди Андрій Лунін помилився, коли далеко вийшов з воріт, намагаючись відбити м'яч. Піонтек дальнім ударом відкрив рахунок.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.
Польща – Україна 1:0
Гол: 1:0 – 40 Піонтек.
Польща – Скорупський, Валюкевич, Рибус, тік, Бохневіч, Гуральскi, Плахета, Клих, Зелінський, Милик, Піонтек.
Україна – Лунін, Матвієнко, Конопля, Кривцов, Зінченко, Макаренко, Михайличенко, Зубков, Коваленко, Ярмоленко, Яремчук.
Попередження: Гуральскi (44).
Нагадаємо, що дана гра стала дев'ятою між цими збірними в історії.
До цього моменту вони зустрічалися вісім разів (п'ять протистоянь носили офіційний характер). Кожна з команд здобула по три перемоги, ще два поєдинки завершилися внічию.