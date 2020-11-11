Польща – Україна: онлайн відео голів

Національна збірна України з футболу в ці хвилини грає гостьовий товариський матч проти команди Польщі.

На 40-й хвилині голкіпер нашої команди Андрій Лунін помилився, коли далеко вийшов з воріт, намагаючись відбити м'яч. Піонтек дальнім ударом відкрив рахунок.

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Польща – Україна 1:0

Гол: 1:0 – 40 Піонтек.

Польща – Скорупський, Валюкевич, Рибус, тік, Бохневіч, Гуральскi, Плахета, Клих, Зелінський, Милик, Піонтек.

Україна – Лунін, Матвієнко, Конопля, Кривцов, Зінченко, Макаренко, Михайличенко, Зубков, Коваленко, Ярмоленко, Яремчук.

Попередження: Гуральскi (44).

Нагадаємо, що дана гра стала дев'ятою між цими збірними в історії.

До цього моменту вони зустрічалися вісім разів (п'ять протистоянь носили офіційний характер). Кожна з команд здобула по три перемоги, ще два поєдинки завершилися внічию.