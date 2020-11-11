Збірна України з футболу в гостьовому товариському матчі програла національнiй командi Польщі.

Поєдинок на стадіоні "Шльонськi" в Хожуві завершився з рахунком 2:0, при цьому Ярмоленко не реалізував пенальті, а перший гол ми пропустили після безглуздої помилки голкіпера Андрія Луніна.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію гри Польща – Україна.

Андрій Шевченко з перших хвилин розбавив склад "синьо-жовтих". Разом з безапеляційними гравцями основи Ярмоленком, Зінченком, Яремчуком, Кривцовим на поле вийшли футболісти. які набагато менше грали в основі – Лунін (в 6-й раз в воротах), Юхим Конопля (2-й матч) і Зубков.

Матч почався у швидкому темпі. Обидві команди не затримували м'яч в центральному колі, швидко переводячи атаки від одних воріт до інших, але без небезпечних ударів.

Перший удар в створ воріт на 8-й хвилині завдав Зінченко. Цей момент став переломним. Українці почали насідати, їхні контрвипади стали гостріше і на 11-й хвилині наші співвітчизники заробили пенальті. Коваленко оформив перехоплення в центрі поля, Ярмоленко увірвався в штрафну, де його збив Бохневіч.

Головний суддя Мануель Шюттенгрубер зафіксував фол, проте футболіст "Вест Хема" з 11-метрового влучив у штангу.

Україна високо пресингувала, повністю контролюючи м'яч. На 21-й хвилині пасивність польського захисту ледь не дозволила Коваленку заштовхати круглого у сітку.

Польща огризнулася двома випадами, змусивши Луніна кілька разів вступати в гру.

Українські футболісти грамотно атакували, але в підсумку пропустили першими через безглузду помилку Андрія Луніна. На 40-й хвилині голкіпер мадридського "Реала" далеко вийшов з воріт, не зміг вибити м'яч і Піонтек відправив його в порожні ворота – 0:1.

Друга половина почалася з атак гостей, одна з яких ледь не стала гольовою. Після флангового прострілу від Коноплі, Віктор Циганков, який вийшов замість Зубкова, ударом в дотик ледь не зрівняв рахунок.

На 62-й хвилині у господарів вийшов Якуб Модер, першим же дотиком, зробивши рахунок 2:0. Після розіграшу штрафного поляк скористався сумбуром в штрафний, заштовхавши шкіряну сферу нам у ворота.

Після цього поляки пішли в глуху оборону. Україна влаштувала справжній штурм, але до успіху це не призвело. Кілька чудових моментів мав Віктор Циганков, але хоча б скоротити відставання динамівець не зміг.

Польща – Україна 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 40 Піонтек, 2:0 – 63 Модер.

Польща – Скорупський, Валюкевич, Рибус (Реца, 79), Гумни (Берешіньскі, 78), Бохневіч, Гуральски (Лінетт, 62), Плахета (Шиманьськи, 83), Кліх, Зелінський (Юзвяк, 46), Милик (Модер, 62 ), Піонтек.

Україна – Лунін, Матвієнко, Конопля (Бондар, 63), Кривцов, Зінченко (Харатін, 56), Макаренко, Михайличенко, Зубков (Циганков, 46), Коваленко (Сидорчук, 76), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес , 46).

Попередження: Гуральски (44), Харатін (61).

Нагадаємо, що в жовтні підопічні Андрія Шевченка розгромно програли Франції в товариському матчі з рахунком 1:7, потім в Лізі націй мінімально поступилися Німеччині (1:2) і сенсаційно здобули перемогу над Іспанією (1:0).

Свої наступні поєдинки "синьо-жовті" проведуть в рамках Ліги націй: з Німеччиною (14 листопада) і Швейцарією (17 листопада).