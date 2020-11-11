Польща – Україна: анонс і прогноз на матч

11 листопада збірна України проведе спаринг з командою Польщі. Гра повинна була пройти ще в березні, але її перенесли через пандемію.

Для підопічних Андрія Шевченка це буде репетиція перед заключними матчами в Лізі націй проти Німеччини і Швейцарії. Польща - добре знайомий нам суперник. Ми обігравали його двічі в відборі ЧС-2014, правда, потім поступилися у фінальній частині Євро-2016. Прогнозувати результат товариської зустрічі завжди складніше, але, аналітики Parimatch, офіційного партнера національної збірної України, на даний момент дають 58% на те, що цей гостьовий матч збірна України як мінімум не програє.

Викладатися на повну поляки навряд чи стануть, адже їх також чекають матчі Ліги націй. Польща лідирує у своїй групі з мінімальним відривом від Італії і на два очки випереджає Нідерланди. І з цими збірними їй треба буде зіграти після зустрічі з Україною. Також варто відзначити, що підтримки трибун у господарів поля не буде. Якраз напередодні в країні посилили карантин.

На жаль, у Андрія Шевченка тривають кадрові проблеми. Через травми і коронавірус він не зможе розраховувати на Бущана, Миколенко, Караваєва, Тимчика, Михайличенко, Шапаренко, Кравця, Попова і Корнієнко. Втім, в матчах з Німеччиною та Іспанією молодь показала, що на неї вже також можна покластися.

Головному тренеру збірної України знову доведеться експериментувати зі складом. Але і у поляків не все гладко, гру пропустять Бартломей Дронговський ("Фіорентина"), Міхал Карбовник ("Легія") і Даміан Кондзер ("Ейбар"). Зате посилив команду гравець "Норвіча" Пшемислава Плахету, який повинен був виступати в збірній Польщі U-21.

Обом наставникам доведеться як слід поламати голову, щоб підібрати оптимальний склад на цей спаринг. І від того, чия тренерське майстерність виявиться вище, буде залежати результат.