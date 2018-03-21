Польща оголосила бойкот ЧС-2018: спортивні підсумки 20 березня

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився брати участь у церемонії відкриття та інших офіційних заходах чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії, а український футболіст Тарас Романчук, який втік до Польщі, був шокований в новій країні. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини вівторка, 20 березня.

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