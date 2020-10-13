Половину українців з квитками не пустять на 'Олімпійський' на матч з Іспанією: названа причина

Квота квитків на матч 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК "Олімпійський".

Як інформує пресслужба УАФ, відповідне рішення було ухвалено за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

Під час засідання члени комісії розглянули поточну ситуацію, в тому числі проаналізували динаміку захворювань на COVID-19, та взяли до уваги той факт, що Київ з 12 жовтня перебуває в "помаранчевій зоні" і прийшли до висновку, що доцільно зменшити квоту продажу квитків на поєдинок Ліги націй.

Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків буде скасована, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" Україна – Іспанія розпочнеться о 21:45. Вже названі телеканали, які покажуть гру. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри.