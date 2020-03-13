Половина основного складу: в Європі виявлено найбільш заражений коронавірусом клуб

Італійський клуб Серії А "Сампдорія" (Генуя) оголосив про зараження коронавірусом ще п'ятьох співробітників команди.

Слідом за нападником Маноло Габбьядіні, про зараження якого стало відомо в четвер, Covid-19 діагностували ще у чотирьох футболістів і клубного лікаря.

"Сампдорія" (Генуя) оголосила про зараження коронавірусом п'ятьох футболістів команди sampdoria.it

Таким чином, коронавірус виявлений у п'ятьох гравців "Сампдорії" (Альбін Екдаль, Омаре Коллі, Антоніно Ла Гумін, Мортен Торсбі і Маноло Габбьядіні). Про це повідомляє пресслужба колективу.

На даний момент генуезький клуб займає перше місце у своєрідному рейтингу "найбільш заражених" команд в Європі (беруться до уваги клуби елітних дивізіонів).Всі футболісти та інші співробітники "Сампдорії" відправлені на домашній карантин.

Число загиблих від коронавіруса в Італії перевалило за тисячу. Підтверджено понад 15 тисяч випадків зараження.

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