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Полонений український моряк прийшов на суд у Москві в футболці "Шахтаря"

1.8тЧитати матеріал російською

У четвер, 17 квітня, Лефортовський райсуд Москви продовжив арешт 24 українським морякам, які були захоплені Російською Федерацією біля анексованого Криму в листопаді минулого року.

Один із наших військовополонених В'ячеслав Зінченко, з'явився на судовому засіданні в футболці "Шахтаря".

"Постановою суду термін утримання під вартою стосовно Зінченка продовжений на три місяці, тобто до 24 липня 2019 року", — повідомила прес-секретар суду Ксенія Первовласенко.

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Як повідомляв OBOZREVATE:

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
РосіяМосква
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
На нормальную футболку денег не хватило. Забавно .
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CARGO 100
CARGO 100
Да хоть "Динамо Киев" ...
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