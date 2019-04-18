Полонений український моряк прийшов на суд у Москві в футболці "Шахтаря"

У четвер, 17 квітня, Лефортовський райсуд Москви продовжив арешт 24 українським морякам, які були захоплені Російською Федерацією біля анексованого Криму в листопаді минулого року.

Один із наших військовополонених В'ячеслав Зінченко, з'явився на судовому засіданні в футболці "Шахтаря".

"Постановою суду термін утримання під вартою стосовно Зінченка продовжений на три місяці, тобто до 24 липня 2019 року", — повідомила прес-секретар суду Ксенія Первовласенко.

Як повідомляв OBOZREVATE:

25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.

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