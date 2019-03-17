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Полонених українців в Росії підтримали на футбольному матчі - фотофакт

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Футболісти львівських "Карпат" і ФК "Маріуполя" на очному матчі 22-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі вивісили банер на підтримку українців, які перебувають під вартою в Росії.

Таку ініціативу проявили львів'яни, на прохання яких Міністерство закордонних справ України передало імена і прізвища 52-х ув'язнених наших співвітчизників. Йдеться як про мирних жителів, так і про військовослужбовців ВМС України.

До ініціативи "зелено-білих" під назвою "# free52" приєднався і ФК "Маріуполь". Гравці обох команд зробили спільне фото з плакатом, на якому вказані прізвища всіх полонених, таким чином морально підтримавши їх, і звернувши увагу світової спільноти до цієї проблеми. Після цього банер був переданий фанатам львівських "Карпат", які вивісили його в своєму секторі, повідомляє прес-служба клубу.

Полонених українців в Росії підтримали на футбольному матчі - фотофакт

Twitter.com/ihor182

Станом на 17 березня, за даними МЗС України, під вартою на території Росії знаходяться 52 українця. Серед них 28 цивільних і 24 військовослужбовців ВМС.

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Футболіст "Шахтаря" підтримав захоплених Росією моряків

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що капітан "Динамо" Сергій Сидорчук від імені всієї команди написав лист з підтримкою українським морякам, які знаходяться в полоні у Росії.

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Теми
Прем'єр-ліга УкраїниЗагострення в Азовському морі
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
ФК МаріупольФК Карпати
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
В плену - военные. В тюрьме - уголовники. "Не перепутай, идиот!" (с)
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Будет устрашением остальным нацистам бандерам.
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