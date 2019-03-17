Полонених українців в Росії підтримали на футбольному матчі - фотофакт

Футболісти львівських "Карпат" і ФК "Маріуполя" на очному матчі 22-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі вивісили банер на підтримку українців, які перебувають під вартою в Росії.

Таку ініціативу проявили львів'яни, на прохання яких Міністерство закордонних справ України передало імена і прізвища 52-х ув'язнених наших співвітчизників. Йдеться як про мирних жителів, так і про військовослужбовців ВМС України.

До ініціативи "зелено-білих" під назвою "# free52" приєднався і ФК "Маріуполь". Гравці обох команд зробили спільне фото з плакатом, на якому вказані прізвища всіх полонених, таким чином морально підтримавши їх, і звернувши увагу світової спільноти до цієї проблеми. Після цього банер був переданий фанатам львівських "Карпат", які вивісили його в своєму секторі, повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні у Львові "Карпати" і "Маріуполь" Вийшла на поле під гаслом звільніті 🇺🇦 політв'язнів, якіх утрімує Росія. У футболі перемагає сільнішій. У жітті сільніше тієї, за ким правда и хто НЕ здається. Українці непохитно Єдині, коли нужно рятуваті своих #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/4pIRZZFyUw - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 березня 2019 р

Twitter.com/ihor182

Станом на 17 березня, за даними МЗС України, під вартою на території Росії знаходяться 52 українця. Серед них 28 цивільних і 24 військовослужбовців ВМС.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що капітан "Динамо" Сергій Сидорчук від імені всієї команди написав лист з підтримкою українським морякам, які знаходяться в полоні у Росії.

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