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10 червня • оновлено в 20:06
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Поліція закрила справу про расизм у матчі "Шахтар" – "Динамо"

1.4т
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Кримінальне провадження про расизм на матчі донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" закрили ще в лютому, повідомила поліція Харківської області у відповідь на запит Радіо Свобода.

"Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових дій) 24 лютого 2020 року ухвалено рішення про закриття кримінального провадження", – заявили в поліції.

Правоохоронці не відповіли на питання, чи оголошували комусь підозру в межах цього провадження.

Футболісти "Динамо" заспокоюють Тайсона

Футболісти "Динамо" заспокоюють Тайсона

ФК "Шахтар"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня 2019 центральна зустріч 14-го туру УПЛ "Шахтар" - "Динамо" (1:0) ознаменувалася грандіозним скандалом. На останніх хвилинах київські ультрас стали скандувати расистські речівки на адресу капітана "гірників" Тайсона. Бразилець у відповідь показав їм середній палець і був видалений.

12 листопада нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом можливих проявів расизму

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Динамо - Шахтар
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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