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28 грудня • оновлено в 17:45
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"Покласти край": міністр спорту Іспанії зробив різку заяву щодо скандалу із Зозулею

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Міністр культури і спорту Іспанії Хосе Гірао впевнений, що суддя правильно робив, зупинивши матч через образи українського форварда "Альбасете" Романа Зозулі.

"Ми спільно повинні захищати те, що всім нам приносить радість. Історія із Зозулею показова, арбітр і обидві команди надійшли зразково, так, як і повинні були. Я за те, щоб переривати матчі, якщо ситуація того вимагає. Не потрібно боятися, потрібно діяти відповідно до закону і звертати увагу на всі порушення, щоб покласти край нетерпимості ", – заявив Гіра на презентації книги про боротьбу з расизмом у футболі.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
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Корецький Іван
Корецький Іван
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