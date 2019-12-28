"Покласти край": міністр спорту Іспанії зробив різку заяву щодо скандалу із Зозулею

Міністр культури і спорту Іспанії Хосе Гірао впевнений, що суддя правильно робив, зупинивши матч через образи українського форварда "Альбасете" Романа Зозулі.
"Ми спільно повинні захищати те, що всім нам приносить радість. Історія із Зозулею показова, арбітр і обидві команди надійшли зразково, так, як і повинні були. Я за те, щоб переривати матчі, якщо ситуація того вимагає. Не потрібно боятися, потрібно діяти відповідно до закону і звертати увагу на всі порушення, щоб покласти край нетерпимості ", – заявив Гіра на презентації книги про боротьбу з расизмом у футболі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано"
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив з потужним відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизників за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
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