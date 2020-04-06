"Поки деякі ниють": воротар "Шахтаря" висловився про "Динамо" та УПЛ

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов заявив, що засмутився би відсутності київського "Динамо" у Прем'єр-лізі.

За словами досвідченого голкіпера, він виступає за здорову конкуренцію і зростання рівня національної першості. Він також розкритикував футболістів, які поїхали з України і вилили бруд на чемпіонат.

Андрій Пятов ФК "Шахтар"

"Якби "Динамо" не було в УПЛ, засмутився би, звичайно. Я завжди переживаю за наш футбол. Якщо є сильні команди – я тільки за. Нехай "Динамо" оживає, росте, як це було раніше. Зараз піднялися "Зоря" , "Десна", є "Олександрія". Пам'ятаю, два-три роки тому ті, хто поїхав грати за кордон, говорили, що чемпіонат помер, а його рівень нижчий плінтуса. Окей, давайте будемо його піднімати! Поки деякі ниють, у нас вже є п'ять гідних команд", – цитує Пятова "Футбол 24".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з капітанів донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко зробив несподіване зізнання про свої стосунки з гравцями "Динамо".

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